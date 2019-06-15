فنان عالمي يوجه رسالة للسعوديين بعد إلغاء حفله في جدة

اعتذر الفنان الأمريكي ني- يو إلى جمهورة في المملكة العربية السعودية لإلغاء حفلته التي كانت مقررة في مدينة جدة.

وكتب ني- يو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" "أقدم الاعتذار لأهل جدة.. في الطريق إلى المكان الذي كان مقرر أن يشهد الحفل أبلغت أنه تم غلقه".

وأضاف النجم العالمي "لا أعرف ما حدث يا شباب.. كنت متحمسًا للغناء لكم وفي طريقه إلى المكان الذي قيل لي إنه قد تم غلقه أعتقد أننا سنحاول مرة أخرى.. الكثير من الحب للجماهير.. آسف شباب".

ني-يو اسمه الحقيقي شافر تشيمر سميث، وهو مغن وكاتب أغان أمريكي من أصول أفرو أمريكية وصينية.

وبحسب "يورو نيوز" فإن إلغاء ليلة الافتتاح في السعودية تصدر العناوين الرئيسية.

وكان من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية افتتاح الملهى الليلي الذي قيل إنه "حلال" يوم الخميس، ولكن تم "إغلاقها" قبل عرضها الرئيسي.

وكانت شركة وايت، وهي ملهى ليلي مقره دبي، تخطط لفتح فرع مؤقت في مدينة جدة السعودية.

وكان حفل المغني الأمريكي ني- يو في ليلة الافتتاح، بتكلفة تتراوح ما بين 71 إلى 222 يورو للشخص الواحد.

وللعمل ضمن القواعد المحافظة للبلاد، أشارت الشركة إلى أن الديسكو باعتباره مقهى أو صالة أو مكانًا للأدا ، كان أيضًا خاليًا من الكحول.

وحسب "يورو نيوز" تم الإعلان عن أن طريقة اللباس سوف تكون "كاجوال سمارت" ، مما يشير إلى أن الحاضرين لن يحتاجوا إلى الالتزام بالقواعد الصارمة في البلاد بشأن الملابس، بما في ذلك العباءة التي ترتديها النساء.

وبدا أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين منقسمون حول فكرة فتح المكان.

وباستخدام هاشتاغ "disco_in_Jeddah"، نشر العديد من التغريدات حول ليلة الافتتاح المخططة وسألوا عن المكان الذي يمكنهم فيه الحصول على التذاكر.

بينما أكد آخرون أن النادي سيكون انتهاكًا للضوابط الإسلامية.

وقال سيرج تراد، مستشار الاتصالات في Addmind Hospitality Group ، إن Instagram الخاص بالمكان قد تم إيقافه بعد الإبلاغ عنه.

وقال: "كان جزءًا من ردود الفعل السلبية التي تلقيناها. كان الناس غاضبين من فتح وايت هناك".

وبعد وقت قليل أصدرت هيئة الترفيه السعودية، ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، الخميس، بيانا رسميا، بشأن الجدل المثار حول افتتاح أول "ديسكو حلال" في المملكة العربية السعودية.

#ديسكو_في_جدة

ديسكو وايت ونيكي بيتش فجدة يالطيف من موسم جدة. pic.twitter.com/J544TSZpqN — خالد (@5loodzh) June 11, 2019

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنها فتحت تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو تم تداولها أمس الأربعاء لإحدى الفعاليات في جدة.

وأكدت أن الفعالية المقامة تحت اسم "بروجكت إكس" مخالفة للإجرءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440 لارتكاب هذه المخالفة، التي وصفتها بـ "الجسيمة وغير المقبولة".

وأكدت الهيئة العامة للترفيه في بيانها، أنها حريصة على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت حالة من الجدل سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد الإعلان عن افتتاح فرح لملهى ليلي شهير في جدة.

وكانت الصفحة الرسمية للملهى الليلي نشرت إعلان عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" أكدت فيه أنها ستفتتح فرعا جديد في مدينة جدة.

وقال مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" سيرج طراد لشبكة "بي بي سي": "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى "ملهى" بل "مقهى".