مصدر في النيابة السودانية يرجح إعلان النائب العام استقالته

رجح مصدر في النيابة العامة السودانية إعلان النائب العام لاستقالته في مؤتمر صحفي، يعقد بعد قليل.

الخرطوم- سبوتنيك وقال المصدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، "سيعلن النائب العام خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده، بعد قليل، استقالته". ولم يفصح المصدر عن تفاصيل أخرى.

وكان المجلس العسكري في السودان قد أعلن، أول من أمس، أن التحقيقات في أحداث فض الاعتصام انتهت وستعلن النتائج اليوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، أنه تم اعتقال ضباط فيما يتصل بفض الاعتصام، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأعرب المجلس العسكري الانتقالي عن رفضه لإجراء تحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام المناهض له في العاصمة الخرطوم.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مقابلة مع صحيفة "الانتباهة" السودانية، "المجلس العسكري لن يقبل بلجنة تحقيق دولية لأن هذا يمس سيادة البلد، ولأننا نملك جهات قضائية نزيهة ومستقلة وقادرة على تقصي الحقائق"، مؤكدا "إذا طرح علينا سنرفضه ولن نتحاور حوله".

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان، وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، الأسبوع الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 118 شخصا.