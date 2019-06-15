إحالة البشير إلى المحاكمة بعد انتهاء فترة الاستئناف ومدتها أسبوع

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر حسن البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وعقد النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، مؤتمرا صحفيا، اليوم، قال فيه أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وتابع "تم فتح 41 بلاغا جنائيا ضد رموز النظام السابق وسيتم التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل".