حقيقة الأمر الملكي بشأن إعفاء تركي آل الشيخ

كشفت هيئة "مكافحة الإشاعات"، حقيقة الأنباء المتداولة حول إعفاء رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، من منصبه.

وقالت الهيئة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر "تويتر" اليوم السبت: "الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحد المواقع المزيفة التي تدار من الخارج".

وأضافت: "هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام".

الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحدى المواقع المزيفة التي تدار من الخارج, وهي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام. #لا_للإشاعات pic.twitter.com/hWaDGRaOqd — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) June 15, 2019

وفي وقت سابق، تداولت بعض المواقع نبأ إعفاء آل الشيخ على خلفية مسؤوليته عن افتتاح ديسكو وايت في جدة 2019.

وضجت صفحات السعوديين في مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، بمقاطع مصورة، تتحدث عن أول "ملهى ليلي حلال" في مدينة جدة، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من هذا الأمر، فيما أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن فتح تحقيق فوري في هذه القضية.