هيومن رايتس ووتش: استهداف الحوثيين لمطار أبها "جريمة حرب واضحة"

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، استهداف قوات الحوثيين في اليمن، الأربعاء الماضي، مطار أبها المدني السعودي، واصفة عملية القصف بانتهاك قوانين الحرب.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، إنه "لا يمكن تبرير هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين"، داعيا إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية.

وتابع أن "قتل المدنيين اليمنيين ومعاناتهم على يد التحالف بقيادة السعودية لا يبرران، بأي شكل من الأشكال، هجمات الحوثيين غير الشرعية على المدنيين السعوديين".

وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية عن إصابة 26 شخصا بجروح. وبعثت السعودية الخميس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المجلس أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.