تركي آل الشيخ يطالب الشركات السعودية بدعم أحد الأمراء

طالب تركي آل الشيخ الشركات السعودية بتقديم الدعم إلى أحد الأمراء.

ونشر تركي آل شيخ تغريدة يقول فيها إنه يتمنى من الشركات السعودية والوطنية دعم الفريق الذي يملكه الأمير عبد الله بن مساعد في الدوري الإنجليزي.

اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا… هذه فرصة للجميع… ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج 🇸🇦🙏🏻❤️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 15, 2019

واعتبر آل الشيخ أن الدعم "لكي يكون هناك حضور لنا، هذه فرصة للجميع، ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج".

نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصاً أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو اكثر بطولة مشاهدة 🇸🇦🔥🙏🏻❤️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 15, 2019

وتابع آل الشيخ في تغريدة أخرى "نفكر جديا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصا أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة مشاهدة".

ويمتلك الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، نصف أسهم فريق نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.