تسجيل
17:24 15 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    البحرين - المنامة

    "ورشة البحرين"... "فلسطين" بين المكاسب الاقتصادية والخسائر السياسية

    © flickr.com / Paolo Gamba
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    ورشة البحرين (36)
    0 01

    لا تزال بعض المواقف العربية غير واضحة بشأن "ورشة البحرين"، خاصة بعد تأكيد الجانب الفلسطيني رفضه لها أكثر من مرة.

    وبحسب بعض الأطراف العربية، فإنها تقول إنها فرصة اقتصادية مع التأكيد على المواقف الثابتة بشأن الجانب السياسي والتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أن الجانب الفلسطيني يرى أنها خطوة على طريق ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وأنها تمهد لمقايضات المال مقابل التنازلات. 

    لماذا تصر البحرين على تمرير مؤتمر أمريكا الاقتصادي
    © Sputnik .
    إذا كانت فلسطين غير حاضرة... لماذا تستمر "ورشة البحرين"
    من ناحيته، قال عضو مجلس النواب البحريني، المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطن، إن موقف البحرين على المستويين الحكومي والشعبي  واضح وصريح.

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الجميع مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الموقف الرسمي والشعبي يؤكد على المبادرة العربية للسلام.

    المبادرة العربية

    وتابع أن التأكيد العربي في القمة الأخيرة التي عقدت في السعودية مؤخرا، شدد على مبادئ وبنود المبادرة العربية، والتي لا يوجد بشأنها أي تغير في المواقف العربية وتوافق عليها فلسطين، وأن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في البحرين لا علاقة له بالجوانب السياسية، التي لا يوجد أي خلل بشأنها، إذ يتعلق المؤتمر بإعادة إعمار فلسطين، وأنه مؤتمر اقتصادي بحت، يتشارك فيه جميع الدول.

    من ناحيته، قال الكاتب البحريني عبد الله الجنيد، إن موقف السلطة الفلسطينية الرسمي من الورشة الاقتصادية في البحرين ليس بالأمر المستغرب.

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المستغرب في الأمر هو تفويت فرصة مخاطبة المجتمع الاقتصادي على أرض صديقة، وموقف سياسي صريح من الملف الفلسطيني.

    صفقة القرن

    وتابع "الجنيد" أن "صفقة القرن"، كما بات الآن متعارف عليها، لا تحظى لا بالدعم الإقليمي أو الدولي، وأنها ستفشل، وأنه على الفلسطينيين إعادة التفكير في توظيف المنصة الاقتصادية لمصلحة خدمة مشروعهم الوطني، وطرح مجتمع الأعمال الفلسطيني كشريك مباشر دون العبور عبر البوابة الإسرائيلية.

    وواصل أن التحديات ليست بالأمر الجديد للفلسطينيين، إلا أن الأولويات الآن تحتم الإقدام لا التراجع، وأنه لا يجب الانخراط في مزايدات سياسية، وعليهم تسجيل حضورا متميز وممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية والإسرائيلية.

    موقف فلسطيني

    قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن أي مسلك اقتصادي بمعزل عن السياسة هو وصفة فشل.

    وأضاف "ملحم" في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أنه لا يمكن الحديث عن تنمية وازدهار مع استمرار الاحتلال، وأن الحديث عن ورشة للازدهار لا يستقيم، بينما إسرائيل تسيطر على الضفة الغربية، وتصادر حقوق الفلسطينيين وتعمق الاستيطان، وتسطو على أموال الشهداء والأسرى والجرحى.

    وتابع: "لا يستقيم حديث المنامة بالازدهار مع إجراءات الحكومة الإسرائيلية على الأرض، وكذلك مع تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي دعا إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية".

    وتعتزم واشنطن عقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

    انعاش الاقتصاد

    العاهل الأردني
    © AFP 2019 / MICK TSIKAS / POOL
    هل تشارك الأردن في "ورشة البحرين"
    وأصدرت البحرين والولايات المتحدة، في وقت سابق، بيانا مشتركا عبرتا فيه عن تطلعهما لورشة العمل المزمع عقدها في البحرين، وأكدتا عمق الشراكة التي تجمعهما وسعيهما المشترك لإنعاش اقتصاد المنطقة ومنح فرصة لشعوب المنطقة، من ضمنهم الفلسطينيين، لعيش حياة أفضل.

    وجاء في البيان: "ستستضيف مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019".

    وأضاف البيان: "ستشكل ورشة العمل هذه فرصة جوهرية للقاء الحكومات والمجتمع المدني والقادة الاقتصاديين بهدف تشارك الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وتوفير الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة والمبادرات التي يمكن التوصل لها باتفاقية سلام".

    وتابع البيان: "ستوفر ورشة السلام من أجل الازدهار نقاشات حول طموح ورؤية قابلة للتحقيق وإطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين والمنطقة، بما في ذلك تعزيز إدارة الاقتصاد وتطوير رأس المال البشري وتسهيل نمو سريع للقطاع الخاص".

    الموضوع:
    ورشة البحرين (36)

    انظر أيضا:

    هل تشارك الأردن في "ورشة البحرين"
    إذا كانت فلسطين غير حاضرة... لماذا تستمر "ورشة البحرين"
    منظمة التحرير الفلسطينية: الهدف من ورشة البحرين هو البدء بتنفيذ صفقة القرن
    قطر تعلق على "ورشة البحرين": تتطلب صدق النوايا
    مستشار الرئيس الفلسطيني يشكر قطر ويعلق: ما يحدث في البحرين "ورشة" لن نشارك فيها
    الكلمات الدلالية:
    ورشة البحرين, صفقة القرن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الخارجية البحرينية, البحرين, فلسطين, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شخصان يافعان يرقصان على أنغام حفل موسيقي في ساحة ناخيموف في سيفاستوبول، القرم، روسيا
    القط لاري يسرق عدسة الصحفيين ومن لبنان عودة اللاجئين السوريين... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك