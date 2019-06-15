"لم تشهده المنطقة من قبل"... موقع عبري يكشف معلومات عن صاروخ مطار "أبها" السعودي

قال موقع إلكتروني عبري إن استهداف الحوثيين الأخير لمطار أبها السعودي هو حدث عسكري جديد في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا"، ظهر اليوم، السبت، أن استخدام الحوثيين لصاروخ "Soumar سومار" الإيراني خلال استهدافهم لمطار أبها، هو حدث جديد، ربما لم تشهده المنطقة من قبل، يشي بأن مستقبل الشرق الأوسط في خطر.

وأوضح أنه في حال إرسال إيران لصاروخ "Soumar سومار" كاملا أو أجزاء لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، فنحن من المؤكد أمام حدث عسكري أو واقعة عسكرية جديدة، خاصة مع دقة الصاروخ الذي استهدف برج المراقبة للمطار السعودي.

وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية، الأربعاء الماضي، عن إصابة 26 شخصا بجروح. وبعثت السعودية الخميس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المجلس أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.