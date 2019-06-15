وفد أمريكي سعودي يتفقد المطار العسكري في الرقة وفريق صحفي إسرائيلي يتجول بأحيائها

كشف مصدر في فصائل "قسد" الكردية، أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى يرافقه وفد سعودي وصلا في وقت متأخر، من مساء أمس الجمعة، إلى مدينة الطبقة، وتفقدا صباح اليوم السبت مطار الطبقة العسكري بريف الرقة الغربي.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في الرقة عن مصدر في التنظيم التابع للجيش الأمريكي تأكيده أن وفداً أمريكيا رفيع المستوى يرافقه وفد سعودي، زارا صباح اليوم مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي، وتفقدا مدارج الطائرات وحظائرها، وأبنية المطار وملاجئه، كما زارا معسكرا للتدريب في محيط المطار.

وأضاف المصدر أنه بعد مغادرة الوفدين للمطار بعدة ساعات، عادا من جديد لاستكمال جولتهما بمحيط المطار، حيث لا يزال الوفدان في الطبقة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وفي سياق متصل، قال مراسل سبوتنيك: إن فريقا إعلامياً إسرائيلياً يعمل بمدينة الرقة منذ أيام على إعداد تقارير في شوارعها وساحاتها العامة بالتنسيق مع فصائل "قسد" التابعة لقوات جيش الاحتلال الأمريكي، موضحاً أن الوفد يتبع للقناة 12 العبرية (الثانية سابقاً).

وكانت تقارير إعلامية تحدثت أمس الجمعة عن اجتماع ضم كل من وزير الدولة السعودي ثامر السبهان، ونائب وزير الخارجية الأمريكي جويل رابيون، والسفير الأمريكي ويليام روباك، في حقل العمر النفطي في دير الزور، إضافة إلى عدد من الشيوخ والوجهاء والإداريين من قبائل ومجالس دير الزور.

وأضافت أن الاجتماع ناقش آلية مكافحة تنظيم"داعش" الإرهابي، وضمان عدم عودته، إضافة إلى دعم المجلس المدني في المحافظة، وتقديم الخدمات لمنطقة شرق الفرات، ودعم اقتصاد المنطقة عن طريق دعم المشاريع والقطاعين الصحي والتعليمي.

وكانت القناة 12 العبرية بثت أمس الجمعة، إعلانًا لتقرير مصور خاص سيبث عبر شاشتها لمراسلتها إفرات لاشتر وهي تتجول في مدينة الرقة السورية، وأظهر الإعلان صوراً للصحفية "الإسرائيلية" لاشتر، وهي تتجول في محافظة الرقة السورية.

وخلال الأشهر الأخيرة تتحرك فرق صحفية إسرائيلية في مناطق سيطرة ميليشيات قسد المدعومة أمريكياً في ظل تسهيلات تفضح طبيعة الميليشيات وارتباطاتها مع إسرائيل. وقد بثت القناة (24) الإسرائيلية مؤخراً تقريراً عن قرية جينوار بريف الحسكة وتم تصوير التقرير لصالح القناة بكل حرية بعد التسهيلات التي حصل عليها فريق القناة من ميليشيات (قسد) التي استضافت خلال شهر آذار الماضي مراسل القناة (11) الإسرائيلية موآف فرداي الذي التقى متزعمين من قسد ومنهم مظلوم كوباني في مقره بالمنطقة الشرقية كما التقى عدداً من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور.