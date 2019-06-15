دبي تستهدف تحويل 25 بالمئة من الرحلات إلى ذاتية القيادة بحلول 2030

أعلن المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات في حكومة دبي بالإمارات مطر الطاير، أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ الخطة المستقبلية الاستراتيجية حتى عام 2030، بحيث تتحول 25 بالمئة من الرحلات في الإمارة، إلى رحلات ذاتية القيادة.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة دبي، اليوم السبت، فقد جاء ذلك خلال مشاركة الطاير في فعاليات الدورة 63 لمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في ستوكهولم بالسويد؛ حيث تستعرض الهيئة تجربة دبي في النقل الجماعي والتنقل ذاتي القيادة.

وقال الطاير، "تقود الهيئة عملية التحول نحو التنقل ذاتي القيادة، وتعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي للمركبات ذاتية القيادة، الرامية لتحويل 25 بالمئة من إجمالي الرحلات لرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030".

وأضاف، "تعكف الهيئة بالوقت الحالي على دراسة 11 مشروعا للتنقل المستقبلي، وتتضمن استراتيجيتها تشغيل 7 وسائط للتنقل ذاتي القيادة بحلول 2030".

ويتضمن ذلك مركبة جوية ذاتية القيادة، ووحدات التنقل ذاتية القيادة، ووحدات التنقل الذكية؛ إضافة للتشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة بالمنطقة.

ويعد المؤتمر، الذي يعقد مرة كل عامين، تجمعاً عالمياً للمتخصصين في مجال المواصلات، وحركة التنقل على مستوى العالم؛ يتم خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية لإنشاء شبكة السكك الحديدية، وأنظمة المواصلات المختلفة.

وشارك في المعرض، الذي بلغت مساحته قرابة 40 ألف مترا مربعا، 373 مؤسسة وشركة من 46 دولة؛ واستقطب الحدث أكثر من 30 ألف زائرا.

وشاركت هيئة طرق ومواصلات دبي بجناح كبير، سلّط الضوء على مشاريع وأنظمة المواصلات العامة، والمشاريع المستقبلية للتنقل ذاتي القيادة، ومسيرة نمو وتطور قطاع المواصلات العامة في الإمارة.