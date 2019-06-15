التلفزيون السوري: سماع دوي انفجار في دمشق

القاهرة — سبوتنيك. وقال التلفزيون السوري إن دوي انفجار سٌمع في العاصمة دمشق اليوم السبت.

ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل إضافية عن طبيعة الانفجار أو مكان حدوثه حتى الآن.