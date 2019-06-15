الكشف عن "توافق" بين إيران والقاعدة بشأن السعودية

الأمير تركي الفيصل:كان هناك تنسيق بين القاعدة وإيران لاستهداف المملكة#الأمير_تركي_الفيصل|#القاعدة|#إيران|#المملكة_العربية_السعودية |#دوت_عرب @m_saudi_2030 @70sul @abdullah18000 @ol1raf1 @u0a1e @gassan_z @AlThowaikh @269saud4 @amna_alhammadii @hshg55 pic.twitter.com/UuziRdKVvM— دوت عرب (@dotarab) June 15, 2019
وقال تركي الفيصل، في لقاء له مع قناة العربية، إن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، طلب من أنصاره عدم استهداف إيران بعدما لجأ جزء من عائلته إليها.
وأكد الفيصل حدوث توافق بين إيران والقاعدة لاستهداف السعودية.
وأشار رئيس المخابرات السابق، إلى أن الدعم الإيراني للقاعدة حدث بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001.
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