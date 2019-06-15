"أنصار الله" تعلن إحباط هجومين في نجران وعسير

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن الجيش اليمني، بدعم من طيران التحالف العربي، شن هجوما على مواقع في مربع الشرفة بنجران، اليوم السبت 15 يونيو / حزيران.

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة تمكنوا من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح.

وذكرت أن "أنصار الله" أطلقت صاروخين محليي الصنع نوع " زلزال 1 " مداه 3 كيلو مترات، على تجمعات للجيش خلال التصدي لزحفهم.

وفي عسير، قالت "أنصار الله" إن مقاتليها أحبطوا محاولة تقدم قوات يمنية قبالة منفذ علب وألحقت خسائر في صفوف العسكريين اليمنيين وأعطبت مدرعة بصاروخ موجه.

كما أشارت إلى إعطاب مقاتلي الجماعة عربة من نوع "بي إم بي" سعودية بصاروخ موجه قبالة المنفذ البري الحدودي، خلال استهداف آخر.

وفي قطاع جيزان، قصفت جماعة "أنصار الله"، بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال1" تجمعا لقوات يمنية قبالة جبل قيس، ما تسبب بوقوع عدد من العسكريين بين قتيل وجريح.

وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، أعطبت جماعة "أنصار الله"، بصاروخ موجه، مدرعة للجيش اليمني في منطقة الصوح التابعة لمديرية كتاف شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، فيما استهدفت مدفعية الجماعة تجمع جرافات وأفراد للجيش اليمني في الصوح وأوقعت خسائر.

وقصف مسلحو الجماعة آلية للجيش اليمني بصاروخ موجه قبالة منطقة أبواب الحديد التابعة لمديرية باقم شمال صعدة، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة طاقمه، بحسب "المسيرة".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.