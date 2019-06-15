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    أزمة البنزين في أوتستراد المزة، سوريا، 16 أبريل/ نيسان 2019

    بعد انحسار الأزمة... الحكومة السورية تعدل أسعار البنزين والمدعوم بقي ثابتا

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    العالم العربي
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    عدلت الحكومة السورية أسعار صنفين من أصناف البنزين المباع في السوق السورية، وهما بنزين أوكتان 90 غير المدعوم وبنزين 95 أوكتان، فيما حافظت على سعر البنزين المدعوم.

    ذكرت وكالة "سانا" أن أن وزارة التجارة الداخلية في سوريا عدلت أسعار البنزين اعتبارا من يوم غد الساعة 12.

    بنزين
    Paltoday.ps
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    ونقللت الوكالة عن وزارة التجارة الداخلية: "سيتم ابتداء من يوم غد بعد الساعة ١٢ تعديل أسعار البنزين لتصبح كالتالي:

    بنزين أوكتان ٩٠ غير المدعوم أصبح بسعر 524 ليرة لليتر بدلاً من 375، وبنزين 95 أوكتان غير المدعوم أصبح 550 ليرة بدلاً من 600 ليرة وبقي البنزين المدعوم سعره على حاله".

    وفي تصريح للسورية أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن سعر البنزين غير المدعوم سيتعدل شهريا وفق السعر العالمي أي سعر الكلفة زائد المصاريف وبناء على ذلك تم رفع سعر لتر البنزين غير المدعوم 90 أوكتان 50 ليرة وأصبح سعره 425 ليرة بينما تم تخفيض سعر لتر البنزين 95 أوكتان 50 ليرة إلى 550 ليرة.

    وأضاف: أن الشريحة التي ستتأثر بالأسعار الجديدة وفق دراسة إحصائيات البطاقة الذكية تشكل من 8 إلى 12 بالمئة وهم أصحاب السيارات الكبيرة والسيارات التي "سلندرها عال".

    ولفت النداف إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في اليوم التالي لدراسة الأسعار وأن ذلك سيجري كل شهر حيث سيكون هناك تعديل للأسعار إما تثبيت أسعار البنزين غير المدعوم أو تعديلها.

    وكانت البلاد شهدت أزمة بنزين خانقة في الشهر الماضي سببها الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا وامتدت الطوابير إلى مئات الأمتار، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت انفراجا ملحوظا ومؤشرات تدل على انتهاء الأزمة مع انحسار كبير في الطوابير وخصوصا مع توفر المادة في الأسواق.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أزمة البنزين, الحكومة السورية, سوريا
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