الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الحوثيون الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد المالكي قوله بأن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة" على حد تعبيره.

وتابع المالكي أنه تم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكدا حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

في سياق متصل، كشف وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، ضيف الله الشامي، اليوم السبت، عن مساع دولية لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين" لايقاف استهدافها المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات، بما فيها المطارات.

وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "مساعي ووساطات دولية كبيرة وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب المطارات والمنشآت الحيوية في السعودية والإمارات…!!".