الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد المالكي قوله بأن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة" على حد تعبيره.
في سياق متصل، كشف وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، ضيف الله الشامي، اليوم السبت، عن مساع دولية لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين" لايقاف استهدافها المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات، بما فيها المطارات.
وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "مساعي ووساطات دولية كبيرة وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب المطارات والمنشآت الحيوية في السعودية والإمارات…!!".
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