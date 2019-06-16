بعد تصريحات باسيل... مسؤول لبناني يثير غضب السعوديين

أثارت تصريحات أدلى بها مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان، رفيق نصرالله، حول المملكة العربية السعودية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة على ضجة أثارها وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل حول العمالة اللبنانية في السعودية.

وقال نصرالله، في المقابلة التي أجراها على قناة OTV لمقدم البرنامج: "وين أكثر بلد فيه تسول؟" فيجيبه المقدم: "لبنان؟" ليقول نصرالله: "رح تتفاجئ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك".

ضيف على قناة رئيس الجمهورية اللبنانية يتحدث عن التسول في السعودية؟؟؟

طيب اذا السعوديين متسولين ليه ناطرين منهم يجوا سياحة على لبنان؟؟؟ pic.twitter.com/0DeDhYaLT4 — Nadim Koteich (@NadimKoteich) June 14, 2019

ورد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على مقطع الفيديو قائلا في تغريدة: "يتساءل الضيف:- وين أكتر بلد فيه تسول.. المذيع مجيبا بتساؤل:- لبنان؟.. فيرد الضيف:- (رح تتفاجأ..السعوديّييي)طبعا يعني السعودية.. وأنا أسأل نفسي وأجيب:- س:-وين أكثر بلد فيه زبالة ج:-لبنان وما (رح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج".

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يتساءل الضيف:-وين أكتر بلد فيه تسوّل.. المذيع مجيبًا بتساؤل:- لبنان؟..فيرد الضيف :-(رَحْ تتفاجأ..السعوديّييي)طبعًا يعني السعوديّة..

وأنا أسأل نفسي وأجيب:-

س:-وين أكثر بلد فيه زبالة

ج:-لبنان وما (رَح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 14, 2019

​وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد تعرض لموجة من الانتقادات من شخصيات ووسائل إعلام سعودية بسبب ما وصف بإقحام السعودية في تغريدة كرسها للدفاع عن "اليد العاملة اللبنانية". قائلا: "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني "قبل الكل".