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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019

    بعد تصريحات باسيل... مسؤول لبناني يثير غضب السعوديين

    © Sputnik . Zahraa al- Amir
    العالم العربي
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    أثارت تصريحات أدلى بها مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان، رفيق نصرالله، حول المملكة العربية السعودية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة على ضجة أثارها وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل حول العمالة اللبنانية في السعودية.

    وقال نصرالله، في المقابلة التي أجراها على قناة OTV لمقدم البرنامج: "وين أكثر بلد فيه تسول؟" فيجيبه المقدم: "لبنان؟" ليقول نصرالله: "رح تتفاجئ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك".

    ورد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على مقطع الفيديو قائلا في تغريدة: "يتساءل الضيف:- وين أكتر بلد فيه تسول.. المذيع مجيبا بتساؤل:- لبنان؟.. فيرد الضيف:- (رح تتفاجأ..السعوديّييي)طبعا يعني السعودية.. وأنا أسأل نفسي وأجيب:- س:-وين أكثر بلد فيه زبالة ج:-لبنان وما (رح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج".

    ​وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد تعرض لموجة من الانتقادات من شخصيات ووسائل إعلام سعودية بسبب ما وصف بإقحام السعودية في تغريدة كرسها للدفاع عن "اليد العاملة اللبنانية". قائلا: "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني "قبل الكل".

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات السعودية اللبنانية, نفايات, تسول, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الأسرة الحاكمة في السعودية, الديوان الملكي السعودي, الحكومة اللبنانية, عبد الرحمن بن مساعد, وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل, السعودية, لبنان
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