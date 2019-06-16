إسرائيل تعقد جلستها الحكومية في الجولان السوري المحتل

يلتئم اليوم الأحد، في مدينة القدس المحتلة، المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" لمناقشة التصعيد الأمني في كل من قطاع غزة والخليج.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الأحد، أن ‏مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعقد بعد الظهر جلسة احتفالية في هضبة الجولان، للإعلان عن إقامة قرية جديدة ستحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي تكريما لاعتراف أمريكا بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان السوري المحتل، وبأن اسم القرية الجديدة سيكون "هضبة ترامب".

وتناقش الحكومة الإسرائيلية الخطة القاضية بتقليص مبلغ أكثر من مليار شيكل من اعتمادات جميع الدوائر الحكومية بسبب العجز في ميزانية الدولة.

وسيتظاهر خارج مقر انعقاد الجلسة المئات من سكان عكا، عربا ويهود، يتقدمهم رئيس البلدية، شمعون لانكري، احتجاجا على القانون الذي يسري مفعوله قريبا، ويلغي بعض الامتيازات الضريبية التي كانت المدينة تستحقها حتى اليوم، بسبب قربها من خط المواجهة.