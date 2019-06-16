السراج يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا

السراج يعلن تقديم مبادرة للخروج من الأزمة تتضمن عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية وإقرار خطة زمنية للانتخابات قبل نهاية العام الجاري