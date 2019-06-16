المقاتلات السعودية والأمريكية تحلق فوق سماء الخليج (صور وفيديو)

شاركت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، فيديو وصور طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "ف - 15 سي".

وتظهر الطائرات في الصور والفيديو وهي تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتين.

#فيديو_الدفاع

طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-١٥سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين وتهدف المهمة إلى الإستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين. pic.twitter.com/lsUY7uvxwK — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) June 16, 2019

طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية و #القوات_الجوية_الأمريكية من نوع (ف-15سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.#عاجل pic.twitter.com/DfpsB4gISC — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 16, 2019

وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

وأدت الهجمات على ناقلتين يوم الخميس 13 يونيو/حزيران الجاري، إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن هجمات مماثلة على 4 سفن في مايو/أيار، إذ ألقت واشنطن بمسؤوليتها على طهران أيضا، والتوتر محتدم أصلا بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.