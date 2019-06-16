إسرائيل تشارك في "ورشة البحرين"

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، النقاب عن موقف بلاده من المشاركة في "ورشة البحرين".

وفي مقابلة سريعة مع القناة العبرية الـ13"، اليوم الأحد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده سوف تشارك في ورشة البحرين، المقرر عقدها في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

ويشار إلى أنه لم يعلن من قبل، رسميا، عن مشاركة إسرائيل في المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين لمناقشة المجال الاقتصادي للتسوية بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، باعتباره بادرة لبدء الإعلان عن "صفقة القرن"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

השר ישראל כ"ץ לאחר נאומו בכנס הג'רוזלם פוסט: "ישראל תהיה בוועידת בחריין" @giltamary pic.twitter.com/KRvZvdiWR6 — חדשות 13 (@newsisrael13) June 16, 2019

ودعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، في حين انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.