أبو الغيط بعد لقاء البرهان: شعرت بالرضا

واستقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم الأحد، "وقدم شرحا مفصلا حول مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية المجلس وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية".

وقال أبو الغيط إن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو "التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه. وأضاف أبو الغيط أن رئيس المجلس استمع بتقدير واهتمام لجهود الجامعة العربية ودورها في الأوضاع بالبلاد".

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أنه يشعر من خلال ما استمع إليه من رئيس المجلس بالاطمئنان والرضا والأمل أن ينتهي الوضع في السودان إلى التوصل إلى توافق ينقل السودان من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة تؤمن لأبنائه ما يرغبون فيه من تحقيق للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة، كما تؤمن لحكم مستقر ومقبول من كل أبناء السودان.