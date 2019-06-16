بالصور... انطلاق تمرين ثنائي بين القوات البحرية السعودية والأردنية

انطلق التمرين البحري الثنائي المختلط "عبدالله 6"، اليوم الأحد، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية، في العاصمة عمّان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية وصلت إلى العاصمة عمّان، أمس السبت، لتنفيذ فعاليات التمرين المختلط "عبدالله 6"، وكان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان.

وأضافت أن التمرين يعد امتدادا لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين.

​وأشارت الوكالة إلى أن فعاليات المناورة العسكرية المشتركة "عبدالله 6" في نسختها السادسة، تأتي لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

يشار إلى أن وصول مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى مطار ماركا العسكري بالأردن، جاء بالتزامن مع وصول القوات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية للأسطول الغربي في إطار تمرين "عبدالله 6" البحري المختلط.