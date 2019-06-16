عبد اللهيان: ولي العهد السعودي ينقل رسائل لإيران من ترامب

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يلعب دورا في نقل رسائل إلى إيران، لتخفيف التوتر في منطقة الخليج.

ونوه عبد اللهيان إلى أن الغربيين أكدوا عبر وفودهم السياسية التزامهم بعلاقاتهم مع إيران، وبأن هؤلاء المسؤولين يحملون رسائل من جانب الرئيس دونالد ترامب وأمريكا، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وقال عبد اللهيان:

حتى أن شخصا مثل ابن سلمان يؤدي الدور في هذه الأيام عبر قنوات ذات صلة.

وتابع عبد اللهيان:

إن قسما من هذه الأنشطة تتولاها السعودية والإمارات، حتى أن محمد بن سلمان، وفي ذروة العداء والسلوكيات غير المالوفة، يؤدي الدور في نقل هذه الرسائل عبر دول في المنطقة، إذ يعتبر ابن سلمان أن الأمريكيين جادون، ومن الجيد أن يتفاوض الإيرانيون معهم.

وأشار المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أن ابن سلمان نقل رسالته في الاجتماع، الذي عقد في مكة، يومي 30 و31 مايو/آيار الماضي، في إشارة إلى القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي عقدت بزعامة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.