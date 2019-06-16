رسالة خطية من السيسي إلى أمير الكويت

ومن جانبه أعرب أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح للرئيس السيسي عن بالغ شكره وتقدیره على ما عبر عنه من طیب المشاعر وصادق التمنیات، مشیدا بالعلاقات الأخویة الوطیدة والتاریخیة التي تجمع دولة الكویت وجمھوریة مصر العربیة الشقیقة، متمنیا للسيسي دوام الصحة والعافیة ولمصر الشقیقة وشعبھا
الكریم كل الرقي والتقدم، وللعلاقات الطیبة والمتمیزة بین البلدین الشقیقین المزید من التطور والنماء.
واحتفل كويتيون اليوم بعيد ميلاد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي يوافق الأحد 16 يونيو/حزيران مكملا عقده التسعين.
كل عام وانت الصباح الباسم— سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) June 15, 2019
والإشراقه الدائمه
كل عام وانت في عمرنا عمر
وللكويت مجد
ولشعبك آمان وفخر
في عيد ميلادك اكتسى نورك بلادك 🌹#صباح_الأحمد حفظه الله ورعاه..
16/6/1929
#عيد_ميلاد_سمو_الامير pic.twitter.com/QXmMtrBDGl
والصباح من مواليد عام 1929، وتم تكريمه عام 2014 من قبل الأمم المتحدة وتم منحه لقب "قائد الإنسانية".
وفي أبريل/نيسان الماضي، كرم البنك الدولي الصباح لدوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام، في خطوة هي الأولى من نوعها من البنك الدولي لقائد دولة.
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