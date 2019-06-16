بسبب "حسم العقبان"... اجتماع عسكري خليجي في الكويت بمشاركة مصر والأردن وأمريكا

استضافت الكويت أول اجتماع عسكري بشأن مناورات "حسم العقبان" المقرر إجراؤها العام المقبل، ضم ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكویتیة، اليوم الأحد، عن عقد الاجتماع التخطیطي الأول لتمرین "حسم العقبان 2020"، برئاسة مدیریة التدریب المشتركة بھیئة العملیات والخطط بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ومصر والاردن والولایات المتحدة الأمریكیة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية " كونا ".

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الدفاع الكويتية، فإن الاجتماع ھدف إلى الإعداد والتحضیر للمرحلة التنفیذیة للتمرین الذي ستجرى فعالیاته في الكويت مارس/ أذار 2020.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع كذلك هدف إلى توحید مفاھیم العملیات العسكریة المشتركة لرفع قدرة الاستجابة للمشاركین وتعزیز التعاون والتنسیق العسكري المشترك وتطویره.

وتابع البيان "التمرین یعتبر من سلسلة تمارین (حسم العقبان) التي بدأت في عام 2000 عندما استضافت مملكة البحرین التمرین الأول.

واعتبرت الوزارة أن استضافة الكویت لھذا التمرین للمرة الثالثة على التوالي یعد مكسبا استراتیجیا.