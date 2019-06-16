تسجيل
20:23 16 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي

    "تفويض شعبي" يفجر أزمة جديدة في السودان

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    1 0 0

    شهران على الإطاحة بعمر البشير في السودان، شهدت الكثير من الأحداث السياسية في الداخل والخارج، إلى جانب عمليات الشد والجذب والرهان على الشارع من جانب المجلس وقوى الحرية والتغيير.

    يحدث كل هذا في ظل جسر جوي من الدبلوماسية الإقليمية والدولية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف للخروج بالسودان من مأزقه، وحمايته من السقوط في منحدر الفوضى الذي لا يمكن لأحد كبح جماحه. 

    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    تحدث عن رغبته في الحكم... حميدتي: تضيع السودان لو لم أصل للسلطة
    وأثارت التصريحات الأخيرة لمحمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري، جدلا واسعا وردود فعل لدى الثوار والشارع السوداني بشكل عام.

    لم يتغير شىء

    قال خضر عطا المنان الإعلامي والناشط السياسي السوداني في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن تصريحات الفريق حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري لـ "نيويورك تايمز" حول التفويض الشعبي للمجلس، تعتمد في المقام الأول على فلول النظام السابق الذي حكم البلاد ثلاثين عاما. 

    مشيرا إلى أنه بالفعل بدأ الفلول الإطلال برؤسهم من جديد، ويعقدون اجتماعاتهم علنا، فالطبيعي رغم أنه يتم القبض عليهم بعد ثورة الشعب التي أطاحت بالبشير.

    وأضاف المنان: "هؤلاء جميعا هم عناصر النظام السابق، وهؤلاء يعتمد عليهم حميدتي، ويعتبر هذا تفويض شعبي، رغم الملايين التي خرجت إلى الشارع منذ 19 ديسمبر العام الماضي وحتى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وجميعها ترفض الحكم العسكري جملة وتفصيلا."

    وأشار الإعلامي والناشط السياسي إلى أن كل الثوار والكثير من الشعب السوداني يرفض كل من ينتمي للمؤسسة العسكرية أن يحكم البلاد نظرا للتجربة المريرة التي عاشها الشعب طوال العقود الثلاثة الماضية تحت حكم العسكر، رغم محاولاتهم التمسح بالمدنية والإسلام.

    وقال المنان:

    "حميدتي يتحدث عن تفويض شعبي وهمي يتحرك بموجبه حاليا يعتمد على فلول العهد البائد".

    وأكد المنان على أن المجلس العسكري المتواجد حاليا هو استمر لحكم البشير بكل تأكيد واعتقد أن شيئا لم يتغير وإن تغيرت الوجوه.

    لا غنى عن الجيش والشرطة

    السياسي السوداني الدكتور قطبي المهدي يرى أن تصريحات حميدتي حول التفويض الشعبي ربما يقصد بها عملية الانحياز التي قامت بها القوات إلى الشارع والتي ساعدت في إسقاط البشير، لكن الحديث عن تفويض بدون انتخابات.

    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    حميدتي: فض الاعتصام فخ تم نصبه لقوات الدعم السريع (فيديو)
    وأضاف المهدي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم  الأحد، "إذا صدقوا في دورهم الذي لا غنى عنه في تلك المرحلة، سوف تعبر السودان من تلك المرحلة، فلا يمكن أن تكون هناك مرحلة النتقالية ناجحة دون القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".

    وحذر السياسي السوداني من تسليم السلطة منفرده لقوى إعلان الحرية والتغيير والتي لا تعبر عن الشعب بمفردها، بل إن بها مكونات غير مقبولة من السودانيين وليس لهم صفة قانونية.

     استفتاء العصيان

     ومن جانبه قال الدكتور محمد مصطفى رئيس المركز العربي الأفريقي السوداني في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، التفويض الشعبي الحقيقي قد تجلى في استجابة الشعب السوداني كله وبمختلف قطاعاته وفئاته  للعصيان المدني الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير.

    وأضاف رئيس المركز العربي الإفريقي، كان العصيان المدني كاملا وفي كل مدن السودان وكان استفتاء حقيقيا، أكد للمجتمع الدولي والإقليمي كله حقيقة واحدة وهي مع من يقف الشعب السوداني.

    وتابع مصطفى، كل المظاهرات والإعتصامات السابقة بما فيها إعتصام القيادة العامة لم تبرهن للعالم رفض الشعب السوداني للحكومات العسكرية كما برهنه العصيان المدني.

    محاولة يائسة

    مشيراً إلى أن ما ذكره حميدتي في اللقاء الجماهيري أو في لقائه مع النيويورك تايمز لا يعدو أن يكون محاولة يائسة للي عنق الحقيقة، حيث لا يستقيم عقل ولا منطق أن يدعي أحد العسكر بأن الشعب فوضه، ألم يتابع بنفسه كيف أن الشعب ينفذ توجيهات قوى إعلان الحرية والتغيير بالمظاهرات والإعتصامات والعصيان والإضراب.

    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    بعد بيان النائب العام عن فض الاعتصام... حميدتي: التغيير تم بلا دماء
    ودعا رئيس المركز العربي الأفريقي المجلس العسكري بأن يأتي ببرهان عملي عن مستوى العلاقة بينه وبين الشعب، حتى نستطيع وقتها تحديد موقفنا منه.

    وأوضح مصطفى أن ما قام به المجلس العسكري  من تدخل لحماية الشعب الثائر، وعزل رأس النظام السابق هو من صميم واجبه الوطني والأخلاقي، ومعلوم أن كل جيوش العالم قد تم إعدادها لآداء واجبات محددة، ومع ذلك إرتضى الشعب السوداني عبر ممثله الشرعي "قوى إعلان الحرية والتغيير" تمثيل المجلس العسكري في مجلس السيادة، لكنه يريد الهيمنة على القرار السوداني في الفترة الانتقالية، إذن كيف نضمن سلاسة عملية التحول الديمقراطي في ظل تلك الظروف.

    خطاب حميدتي

    وكان حميدتي قال  أمس السبت  في تجمع بالعاصمة  الخرطوم أمس السبت، إن التجمع المتواجد أمامه أثناء الخطاب بمثابة  تفويض شعبي، مشيرا إلى أن المجلس يريد "تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط".

    وأضاف "لا نريد الاستمرار في السلطة، ونفهم اللعبة السياسية جيدا من خلال دعوتهم إلى فترة انتقالية لأربع سنوات لحكم السودان من دون انتخابات"، في إشارة إلى اقتراح سابق لقوى الحرية والتغيير.

    وتابع حميدتي أن "صورتنا مشوهة هذه الأيام، لكن هذه الحشود البشرية في منطقة قرّي شمالي الخرطوم تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.

    وأكد أن المجلس العسكري يسعى إلى التفاوض لتنفيذ رغبات الشعب، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع كل من أسهموا في الثورة الشعبية، وليس من حق أي جهة أن تحكم السودان إلا بموجب تفويض.‎

    يشار إلى أن قوى التغيير تحمّل المجلس العسكري وقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي مسؤولية سقوط 118 قتيلا خلال فض اعتصام الخرطوم يوم الثالث من يونيو/حزيران الجاري، وأحداث عنف تلته، في حين تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ 61.

    لولاه لضاع السودان

    وفي مقابلة مع مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في القاهرة ديكلين وولش، قال حميدتي إنه يعتقد أنه "لولا وصوله إلى منصبه لضاع السودان".

    ووصف وولش المسؤول السوداني بأنه الحاكم الفعلي في البلاد، ويريد أن يقدم نفسه على أنه "المنقذ لا المخرب"، لافتا إلى أن لسان حال السودانيين هو أن صعود حميدتي إلى قمة السلطة يعكس واقعاً مخيباً للآمال، إذ إنهم أزاحوا دكتاتورا في أبريل/نيسان الماضي ليأتوا بجلاد مكانه.

    فض اعتصام القيادة العامة في السودان
    © REUTERS / STRINGER
    خبراء يحذرون دول المنطقة والجامعة العربية من إنزلاق السودان إلى هذا المنحدر
    كما نقلت الصحيفة عنه قوله، إن قواته واجهت استفزازات لا يمكن وصفها من حرق عربات عسكرية أمامها وبث ذلك مباشرة على الهواء، إضافة إلى تصرفات غير أخلاقية من قبل أحد المتظاهرين

    ولدى سؤاله بشأن وصف البعض لهم بـ"الجنجويد"، قال حميدتي إن العبارة تعني قطاع طرق، وهو مصطلح تروجه المعارضة، حسب قوله.

    وأطاح الجيش واحتجز البشير في 11 أبريل/ نيسان بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي دام 30 عامًا.

    وكان البشير محتجزاً في سجن في الخرطوم بحري، بالنيل الأزرق.

    ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

    ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

    واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.


    انظر أيضا:

    خبراء يحذرون دول المنطقة والجامعة العربية من إنزلاق السودان إلى هذا المنحدر
    محمد بن سلمان: أمن السودان يهمنا كثيرا
    تحدث عن رغبته في الحكم... حميدتي: تضيع السودان لو لم أصل للسلطة
    إريتريا تهاجم البشير بقوة: جعل السودان نقطة انطلاق لتحالفات إقليمية مدمرة
    السودان: الجيش يكشف ملابسات "المحاولة الانقلابية" ومن يقف وراءها
    أبو الغيط يزور السودان غدا للقاء البرهان وقيادات "الحرية والتغيير"
    مسؤول أمريكي يدعو إلى وساطة خارجية لحل الأزمة في السودان
    بعد فترة من التوترات... السودان يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمن في السودان, احتجاجات السودان, أخبار الجيش السوداني, أخبار السودان, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شخصان يافعان يرقصان على أنغام حفل موسيقي في ساحة ناخيموف في سيفاستوبول، القرم، روسيا
    القط لاري يسرق عدسة الصحفيين ومن لبنان عودة اللاجئين السوريين... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك