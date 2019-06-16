أبو الغيط من السودان: الحل للوضع الحالي يجب أن يكون سودانيا

القاهرة —سبوتنيك. وذكر بيان للجامعة العربية، تناول زيارة أبو الغيط للسودان ولقاءه بالأطراف السودانية، من بينها رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وتابع البيان أن أبو الغيط شدد على أن "الجامعة العربية ستحرص على مواصلة جهودها وتفاعلها مع المجلس العسكري الانتقالي وكافة الأطراف في البلاد، وكذا مع كافة القوى والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة لها والحريصة على استقرار السودان والملتزمة بمساندة عملية الانتقال السلمية والتوافقية للسلطة المدنية في البلاد".
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