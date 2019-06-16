أبو الغيط من السودان: الحل للوضع الحالي يجب أن يكون سودانيا

أكد أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تدعم نقل السلطة للمدنيين في السودان بشكل سلمي، داعيا لحل الأزمة في البلاد دون تدخل خارجي.

القاهرة —سبوتنيك. وذكر بيان للجامعة العربية، تناول زيارة أبو الغيط للسودان ولقاءه بالأطراف السودانية، من بينها رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وأكد أبو الغيط أن "الحلول للوضع الحالي يجب أن تكون سودانية خالصة، وأن يتم التوصل إليها في إطار وطني خالص، بعيدا عن التدخلات أو الإملاءات الخارجية، وبشكل يحترم استقلال وسيادة السودان وتطلعات كافة أطياف شعبه ومكوناته".

وتابع البيان أن أبو الغيط شدد على أن "الجامعة العربية ستحرص على مواصلة جهودها وتفاعلها مع المجلس العسكري الانتقالي وكافة الأطراف في البلاد، وكذا مع كافة القوى والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة لها والحريصة على استقرار السودان والملتزمة بمساندة عملية الانتقال السلمية والتوافقية للسلطة المدنية في البلاد".