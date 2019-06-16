حماس تحتجز مسؤولا بحركة فتح

احتجزت حركة حماس الفلسطينية، مسؤولا بحركة فتح في قطاع غزة.

وقامت الأجهزة الأمنية بحركة حماس باحتجاز أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، بالقرب من معبر بيت حانون، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

حركة (حماس) تحتجز أبو عيطة أثناء عودته من رام الله عبر إيرز — https://t.co/o8XIrkEonx pic.twitter.com/TCZ8ZH3E7A — p4dream Group (@p4dream) June 16, 2019

وأكد أبوعيطة أن عناصر أمنية من حركة حماس احتجزته لأكثر من ساعتين خلال عودته إلى غزة.

وأعلنت حركة فتح اعتقال حماس، للشاب أمين عابد من غزة، والشاب سعيد شبير من خان يونس.