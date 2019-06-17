هجمات حوثية بطائرات قاصف "2 كا"على مطار أبها جنوب غربي السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً بطائرة قاصف 2 كي على مطار أبها في عسير.

ويعد الهجوم هو الرابع لـ "أنصار الله" على مطار أبها الإقليمي خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت الجماعة الأربعاء، استهدافه بصاروخ كروز مجنح، تبعه هجوم جوي، الجمعة، بعدد من طائرات قاصف 2كي المفخخة، كما تعرض المطار ذاته، السبت، إلى هجوم بطائرات من ذات النوع استهدف محطة الوقود فيه، بالتزامن مع هجوم مشابه على غرف تحكم وسيطرة في مطار جيزان، حسب "أنصار الله".

يتبع…