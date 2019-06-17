"سيلفي" الملك سلمان وولي عهده يشعل مواقع التواصل

وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المغردين ووصفوها بـ"أفخم سيلفي".
افخم سيلفي #محمد_بن_سلمان 🇸🇦💚🇸🇦 pic.twitter.com/uk13oTW8Bx— فهد الجزاع 🇸🇦 (@fahad_raslan) June 16, 2019
وأثنى المغردون على ابتسامه الأمير محمد بن سلمان، التي لا تفارقه رغم مهامه ومشاغله.
وانتشرت الصورة، بعد ساعات من إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حوارا مطولا مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته في الساعات الأولى من أمس الأحد.
وأكد ابن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.
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