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10:45 17 يونيو/ حزيران 2019
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    العاصمة السعودية الرياض

    تطورات جديدة في قضية الاختفاء الغامض لطيار سعودي في الفلبين

    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
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    كشفت وسائل إعلام سعودية أن فرق البحث الفلبينية توصلت إلى معلومات مهمة قد تقود لفك لغز اختفاء الطيار السعودي عبد الله الشريف منذ شهر كامل.

    ورجحت مصادر وفق صحيفة "عكاظ"، أن "تسهم المعلومات الجديدة في الكشف خلال 48 ساعة، عن مكان الطائرة المفقودة منذ 17 مايو/ أيار والتي كان على متنها الطيار السعودي بصحبة شخص آخر فلبيني".

    الفلبين
    © REUTERS / ERIK DE CASTRO
    إعلان جديد من السعودية بشأن الطيار المفقود في الفلبين
    وتأتي المعلومات الجديدة، بعد أن درس مختصون خط سير الطائرة المفقودة وسرعتها ولحظة فقدان الاتصال بها ومعلومات أخرى تم التوصل إليها خلال عمليات البحث، وفقا للصحيفة.

    ونقلت الصحيفة السعودية عن عائلة الطيار المفقود تأكيدها أن "تلك المؤشرات جاءت بعد تحليل المعلومات المتوافرة عن حادثة الاختفاء، باستخدام أحدث الأجهزة لتغطية منطقة البحث المحددة في البحر وفي جزيرة (أوكسيدنتال ميندور)، بمساحة إجمالية تقدر بـ21 كيلومترا وعرض 7 كيلومترات".

    وأكدت العائلةأن "فرق البحث والإنقاذ لم تعثر على أي حطام أو أشلاء أو متعلقات خاصة بالطائرة تحت أو فوق الماء".

    وفقد الطيار السعودي عبد الله الشريف، خلال طلعة تدريبية مع مدربه الفلبيني، منذ 30 يوما، ولم يتم العثور عليه.

    وكان الطيار السعودي المفقود في الفلبين مع شقيقه يدرسان الطيران على نفقتهما الخاصة، وأثناء طلعة تدريبية في 17 مايو/أيار، انقطع أثر عبد الله الشريف ومدربه والطائرة التي كانا يقودانها.

    وذكرت عائلة الطيار المفقود أن، المعلومات التي بحوزتها تقول إنه تم العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة الفلبيني، وبطاقات مصرفية وصور له مع أحد الصيادين، لافتة إلى أن المعلومات التي لديها تفيد بأنَّ الطائرة مختفية وهي "لم تتحطم"، وأن عبد الله الشريف ومرافقه المدرب الفلبيني على قيد الحياة.

    انظر أيضا:

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    العثور على حطام الطائرة الفلبينية المفقودة... والبحث جار عن الطيار السعودي
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