عقيلة صالح: دولتان إحداهما عربية وراء تأخر الحسم في طرابلس

وحمل صالح، في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، بعض قوى المجتمع الدولي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، ودعا إلى المضي في تنظيم الاقتراع دون تدخلات.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد طرح، أمس الأحد، مبادرة لحل الأزمة اليبية، تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق، مؤكدا أن الملتقى سيسعى للاتفاق على خارطة طريق وإقرار قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019.
غير أنه أشار في مقابلة مع "رويترز"، إلى أنه لن يقبل بإجراء محادثات سلام مع حفتر. وأضاف أنه يخشى أن تصبح المنشآت النفطية جزءاً من الصراع، معلنا أن قواته "لن تهاجم المنشآت النفطية حتى لو تمركزت بها قوات حفتر"، وفق تعبيره.
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