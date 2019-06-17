المبعوث الخاص للرئيس الروسي في بيروت غدا لبحث الملف السوري

يصل إلى بيروت، غداً الثلاثاء، وفد روسي رفيع المستوى يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.

وسيجري الوفد الروسي مباحثات مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل.

وقال النائب السابق ومستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد، لـ"سبوتنيك":

"إن المباحثات ستتركز على الملف السوري بكل تفاصيله الأمنية والسياسية وموضوع النازحين السوريين وإعادة الإعمار وكل ما يرتبط بسوريا".

وأشار إلى أن الأطراف السياسية اللبنانية متوافقين على المبادرة الروسية ولكن مختلفين على الطريقة، روسيا أطلقت المبادرة من حيث المبدأ، ولكنها لا تدخل في التفاصيل لأن هذا شأن داخلي لبناني.

ولفت أبو زيد إلى أنه:"بالحد الأدنى روسيا لديها إمكانية المساعدة في إعادة النازحين ولكن نريد الإرادة لكل بلد أن تكون متفقة، رئيس الجمهورية يوضح الموضوع ويقول إنه لمصلحة وطنية لبنانية ولمصلحة سوريا بالدرجة الثانية أن يعود النازحين السوريين، وقالت الحكومة الروسية إنها تؤمن ممرات آمنة ومراكز من الممكن أن تتجهز حتى ينطلقوا إلى القرى المدمرة التي بحاجة إلى عمل".

وختم أبو زيد، قائلاً: "إن إمكانية عودة النازحين السوريين موجودة لها آليات تبحث بالتفصيل".