طيران التحالف يستهدف تجمعات لـ"أنصار الله" شمال غربي اليمن

استهدف طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، بسلسلة غارات تجمعات لمسلحي الجماعة في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "طيران التحالف استهدف بأربع غارات تجمعات للحوثيين في قرية برمان شمال مديرية عبس شمال غربي حجة، وآلية شمال شرقي مزارع النسيم، وتجمعات أخرى في مزرعة الهمداني وغربها شمال عبس".

ومزارع النسيم منطقة خضراء شاسعة تبعد 20 كيلومترا غرب مديرية حرض، و10 كيلومترات شمال شرقي مديرية ميدي.

وأضاف المركز أن "التحالف شن غارة جوية على دراجة نارية وتجمع أفراد للحوثيين في قرية المغافلة غرب مديرية حرض (شمال غربي حجة)".

وأعلن الجيش اليمني، مساء أمس الأحد، تدمير منصة صواريخ وعربة لـ"أنصار الله" بغارات على موقعين للجماعة في مزارع الجر غرب مديرية عبس، وغرب مديرية حرض، شمال غربي حجة.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.