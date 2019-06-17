التحالف الدولي يقصف مجموعة إرهابيين في شمال العراق

نفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، اليوم الاثنين 17 حزيران/يونيو، قصفا استهدف به وكرا يختبئ به مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة:

© AFP 2019 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel التحالف الدولي يقتل 6 انتحاريين غربي العراق

"وفقا لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى، مقتل 16 إرهابياً داخل نفق في "وادي الكصب" (30 كم جنوبي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد"، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي.

ألقت الشرطة العراقية، السبت 1 يونيو الجاري، القبض على 9 من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في محافظة نينوى.

وكان زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي قد أعلن في 2014 قيام ما يسمى بالخلافة الإسلامية من الموصل، قبل أن تستعيدها القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي في منتصف 2017.

وأعلن العراق استعادة كافة الأراضي التي يسيطر عليها "داعش" في نهاية 2017، ولكن السلطات الأمنية تعلن القضاء على، وتوقيف، عدد من بقايا التنظيم بين الحين والآخر.