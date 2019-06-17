أبو الغيط: تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة

اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إيران وتركيا بأنهما تحملان مشروعا توسعيا لتطبيقه خارج حدودهما بدون وجه حق.

وقال أحمد أبو الغيط في كلمة خلال افتتاح ندوة تحت عنوان: "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي" التي ينظمها البرلمان العربي، إن تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة.

وتابع الأمين العام: "التدخل الإيراني صار خطيرا خاصة بعد الاعتداء الأخير على مضيق هرمز والخليج".

وأضاف: "التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية صار بندا دائما على أجندة اجتماعات الجامعة".

وتابع: "تركيا قالت إنها تسعى لترتيب المنطقة بزعم ترتيبات أمنية"، مضيفا: "صدمت من موقف تركيا وإيران من الجامعة العربية".