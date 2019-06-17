المبعوث الأممي إلى اليمن: الوضع العسكري في الحديدة "معقد وهش"

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إنه يأمل أن يتم تطبيق اتفاق السويد بشكل يسمح للطرفين للتعاون لتخفيف معاناة السكان.

وأشار مارتن غريفيث إلى أن "عدد القتلى المدنيين انخفض خلال وقف إطلاق النار في الحديدة".

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن: "الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة مما ينعكس على سكانها".