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17:49 17 يونيو/ حزيران 2019
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    خليفة حفتر مع فائز السراج

    السراج: لن أجلس مع حفتر مرة أخرى وخلال أيام سنسمع أخبارا جيدة

    © AP Photo / Michel Euler
    العالم العربي
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    قال رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج، يوم أمس الأحد، إنه غير مستعد للجلوس مع خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للتفاوض على إنهاء الهجوم المستمر منذ شهرين على العاصمة طرابلس.

    وتشير تصريحات السراج لرويترز إلى وجود احتمالات ضعيفة لوقف إطلاق النار قريبا في معركة طرابلس التي يتمركز فيها السراج وحكومته.

    وقال السراج: "لن التقي بحفتر مرة أخرى… لأنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن أن يكون شريكا في أي عملية سياسية".

    رئيس الوزراء الليبي عبد ألله الثني
    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    رئيس حكومة شرق ليبيا: مبادرة السراج "ذر للرماد في الأعين ورقصة مذبوح"

    والتقى السراج مع القائد العسكري السابق في جيش القذافي، في ست مناسبات خلال السنوات القليلة الماضية.

    وكان آخر لقاء بين الرجلين في فبراير/ شباط بمدينة أبوظبي في إطار مساعي قوى أجنبية للتوصل لاتفاق لتقاسم السلطة بين حكومتي شرق وغرب ليبيا.

    وقال السراج إن حفتر (75 عاما)، يحاول فقط كسب الوقت مشيرا إلى أنه أرسل طائرات لقصف العاصمة.

    تحدث السراج بنبرة متحدية، وقال إن قواته التي تتألف من فصائل مسلحة من مدن في غرب ليبيا، ستواصل التصدي لحفتر. ويتوقع السراج أن يتحول حفتر إلى ديكتاتور مثل القذافي.

    وقال السراج "هدفنا عسكري بالدرجة الأولى دفاعا عن العاصمة دفاعا على أهلنا وإبعاد حفتر… حققنا خطوات إيجابية ودخلنا في اليومين الماضيين في المرحلة الثانية من صد هذا الهجوم…وخلال أيام قادمة سنسمع أخبارا جيدة… هناك تقدم".

    وكان السراج قد اقترح يوم الأحد عقد ملتقى ليبي للإعداد لانتخابات بنهاية العام داعيا إلى ضرورة اجتماع الليبيين للتغلب على الصراع على السلطة.

    ورحبت بالفكرة كل من الأمم المتحدة، التي اقترحت مؤتمرا مشابها قبل اندلاع الحرب، والاتحاد الأوروبي. لكن نواب برلمان شرق ليبيا المتحالفين مع حفتر رفضوا المقترح.

    وفي أحدث موجة من الاضطرابات التي تعصف بليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، بدأت قوات شرق ليبيا التابعة للمشير المتقاعد خلفية حفتر عملية عسكرية من أجل "تحرير طرابلس من الإرهابيين"، في أبريل/ نيسان الماضي.

    وتقول حكومة الوفاق إن هذه العملية ليست إلا محاولة للسيطرة على العاصمة.

    الجيش الليبي
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    أول رد من الجيش الليبي على مبادرة السراج للخروج من الأزمة

    وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حصيلة القتلى في الاشتباكات الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت لتصل إلى 635 قتيلا حتى الآن، فيما أصيب أكثر من 3550 شخصا آخر، وأجبر 90 ألفا على مغادرة منازلهم.

    ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

    وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

    انظر أيضا:

    الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة السراج لحل الأزمة الليبية
    مؤتمر القوى الوطنية الليبية بالقاهرة يرفض مبادرة السراج ويؤكد حسم عملية "تحرير طرابلس"
    أول رد من الجيش الليبي على مبادرة السراج للخروج من الأزمة
    رئيس حكومة شرق ليبيا: مبادرة السراج "ذر للرماد في الأعين ورقصة مذبوح"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, الحكومة الليبية, فايز السراج, خليفة حفتر, ليبيا
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