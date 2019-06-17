توزيع شقق مجانية في الإمارات... لكن بشرط

أكدت شركة عقارات إماراتية حقيقة توزيعها شقق مجانية ضمن إعلان ترويجي لها، يقول "اشتر شقة واحصل على الثانية مجانا".

وكانت دائرة التخطيط العمراني في أبوظبي قد نفت في وقت سابق، وجود مشروع باسم "ذا جيت" في الأنظمة العقارية التابعة لها، مؤكدة أنه لا يجوز التعامل عليه بيعاً أو شراء، بحسب موقع "مباشر".

وأشارت الشركة في بيان لها نشرته صحيفة " الإمارات اليوم " إلى أن مشروع "ذا جيت" غير مسجل فعلاً في دائرة التخطيط والبلديات بأبوظبي، "لكن الإعلان حقيقي ومصرح به من قبل الجهات الرسمية على مشروعات أخرى".

ولفتت الشركة إلى أن "جزئية عدم تسجيل المشروع حقيقة لا ننفيها، لكننا لم نقم بالبيع في المشروع، ولم نعلن عن البيع فيه، وإنما استغل مسوق عقاري "لوغو" الشركة، من إعلان لها في شهر رمضان الماضي، بهدف الترويج لمشروعات أخرى".

وأكدت شركة العقارات التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المسوق العقاري الذي استغل إعلان الشركة الترويجي، ووضعه على مشروع "ذا جيت" غير المسجل وغير المصرح للشركة بالبيع فيه بعد، مستخدماً في ذلك "لوغو" الشركة، والترويج له من خلال إحدى صفحات موقع انستغرام".

وأشارت الشركة على أنها "لم تصلها أي شكاوى من قبل متعاملين تضرروا من الشراء في مشروعاتها، سواء تلك التي طورتها أو تلك قيد التطوير".

وأكدت الشركة على أنها لم تقصد من إعلانها الترويجي التأثير السلبي في السوق العقارية، وإنما هو نوع من الإعلانات الترويجية الابتكارية التي تقوم بها الشركة كل فترة، بهدف الترويج بشكل مختلف لعقاراتها، وما دفعها لذلك هو التنافس الكبير بين المطورين العقاريين في السوق العقارية بالإمارات حاليا.