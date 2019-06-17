الصفدي: الأردن مدعو لحضور ورشة المنامة للاستماع... وندرس قرارنا بالذهاب أم لا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن مدعو لحضور الورشة الاقتصادية حول الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والتي ستعقد في المنامة أواخر الشهر الجاري برعاية أمريكية، موضحا أن الأردن لم يتخذ قراره بعد بالمشاركة أم لا.