لبحث تفاهمات التهدئة مع إسرائيل... السفير القطري يلتقي بقيادة حماس

رام الله — سبوتنيك. قال المستشار الإعلامي لهنية طاهر النونو في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن قيادة الحركة عبرت خلال اللقاء عن عظيم تقديرها للدور القطري، والدعم المتجدد للمنحة المقدمة لشعبنا في الضفة والقطاع بما يعكس الموقف القطري الثابت من الشعب الفلسطيني، كما أشادت بالموقف القومي المسؤول للخارجية القطرية الذي رفض اعتبار وتصنيف حركة حماس كحركة إرهابية من قبل بعض الدول والهيئات".

وأضاف البيان: "بحث الطرفان خلال اللقاء تفاصيل وبنود التفاهمات التي تمت بوساطة قطرية مصرية أُممية لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة ، ومدى الالتزام الوطني بهذه التفاهمات بشكل يعكس المسؤولية الوطنية التي تحلّت بها فصائل العمل الوطني الفلسطيني تجاه غزة من أجل إنهاء الحصار المفروض على شعبنا".

وبحسب البيان "فإن قيادة حركة حماس حذرت من استمرار التباطؤ مؤكدة أن التلكؤ الذي يقوم به الاحتلال بما فيه استمرار إغلاق البحر أمام الصيادين يضع التفاهمات في مربع الخطر".

وتابع النونو "استمعت قيادة حماس خلال اللقاء لشرحٍ واف من العمادي حول لقاءاته التي قام بها مع الأطراف المختلفة، سواء مع الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح النونو أن "تلك اللقاءات تنم عن حرص قطري من أجل إبقاء كل الأطراف على التزاماتها وتطبيقها واقعا عمليا على الأرض، في وقت جرى فيه الاتفاق على استمرار التواصل والمتابعة الحثيثة خلال زيارة العمادي إلى القطاع أثناء الأيام القادمة من أجل تحقيق وتطبيق الاحتلال لالتزاماته كافة وفق التفاهمات المبرمة".

وبحسب النونو سيصل نهاية الأسبوع إلى قطاع غزة وفد مصري من أجل مواصلة الجهود المصرية في الإطار ذاته في ظل تكامل الأدوار ومحورية كل من الدور المصري والقطري في العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.