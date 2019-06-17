الحوثيون: عمليات واسعة لسلاح الجو المسير على مطار أبها السعودي بطائرات أصابت أهدافها بدقة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت، مساء اليوم الاثنين، هجوما جديدا استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية.