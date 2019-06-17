استهداف معسكر للجيش العراقي بالصواريخ

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الإثنين، 17 حزيران، بسقوط صواريخ على معسكر للجيش، يتواجد به المستشارين الأمريكيين، في شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة: "قبل قليل.. سقط ثلاث صواريخ نوع "كاتيوشا" على معسكر التاجي، شمال العاصمة".

ونوهت الخلية، إلى أن مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

ويتواجد في المعسكر، مستشارين أمريكيين من التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وسقطت ثلاث قذائف هاون، السبت الماضي، 15 يونيو، على قاعدة بلد الجوية "تبعد 64 كلم شمال بغداد"، والتي أيضا يتواجد بها مستشارين أمريكيين.

وأسفرت القذائف التي سقطت على قاعدة بلد، في محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، عن نشوب حرائق في الحشائش، وتم إخماد النيران دون أي أضرار بشرية.