كاتب سعودي يفاجئ مصر بسؤال عن إيران

طرح الأكاديمي السعودي المعروف، خالد الدخيل، تساؤلا عن موقف مصر تجاه الأدوار التي تؤديها إيران في المنطقة، لا سيما في ظل التوتر الشديد في العلاقة مع الخليج، والسعودية خاصة.

وكتب الأكاديمي خالد الدخيل في تغريدة عبر "تويتر": "ما موقف مصر من دور إيران؟ منذ صيف 2013 لم يصدر موقف مصري واضح من هذا الموضوع. تتفادى مصر ذكر إيران في تصريحاتها".

ماموقف مصر من دور ايران؟ منذ صيف ٢٠١٣ لم يصدر موقف مصري واضح من هذا الموضوع. تتفادى مصر ذكر ايران في وتصريحاتها. تكرر تصريحات مطاطة مثل "أمن الخليج من أمن مصر". ما مصلحتها من ذلك؟ هل تقبل مصر ان تجعل ايران او غيرها ميليشيات طائفية رافعة لدورها تتدخل بواسطتها في دول عربية؟ — خالد الدخيل (@kdriyadh) June 15, 2019

وفي تغريدة أخرى، أوضح الدخيل أن "التساؤل عن دور مصر نابع من حجمها كدولة كبيرة ووازنة، وكونها ركنا عربيا". وأضاف: "وضع العرب محزن، دول تحت الاحتلال، وأخرى غير مستقرة، ودول مستقرة لا تشكل كتلة متماسكة أمام التحديات، لو توحدت مواقف دول كبيرة كالسعودية ومصر والمغرب، فسيكون المشهد مختلفا".