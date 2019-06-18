بعد هجوم عنيف... بيلا حديد تعتذر للسعودية والإمارات

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية، من أصول فلسطينية، بيلا حديد، هجوما عنيفا عليها من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بيلا حديد، صورة لها وهي تضع حذاءها أعلى طائرات تحمل أعلام السعودية والإمارات وذلك في أثناء انتظارها بالمطار.

#BellaHadidIsRacist stop Racism bella hadid is racist how dare she put her shoes next to our flags saudi’s and Emarites are red line and YOU think you can mess with US will guess what WE WILL NEVER STOP until all your sponsors stop working with you WE ARE JUST GETTING STARTED — hind (@madasolami) June 18, 2019

ودشن السعوديون هاشتاغ "#BellaHadidIsRacist"، للهجوم على بيلا حديد وإعلان مقاطعة المنتجات الداعمة لها.

بيلا حديد من جانبها حذفت الصورة، وكتبت على حسابها الشخصي بيانا، قالت فيه إن صورتها لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلاحظ وجود السعودية والإمارات في خلفية الصورة، وأنها لا يمكن أن تقلل يوما من احترام هذه الخطوط الجوية ولا البلدان التي تتبع لها.

ووجهت بيلا الاعتذار "الشديد لكل من تعتقد أنها وجهت له الانتقاد خصوصا السعودية والإمارات".