بعد هجوم عنيف... بيلا حديد تعتذر للسعودية والإمارات

ونشرت بيلا حديد، صورة لها وهي تضع حذاءها أعلى طائرات تحمل أعلام السعودية والإمارات وذلك في أثناء انتظارها بالمطار.
#BellaHadidIsRacist stop Racism bella hadid is racist how dare she put her shoes next to our flags saudi’s and Emarites are red line and YOU think you can mess with US will guess what WE WILL NEVER STOP until all your sponsors stop working with you WE ARE JUST GETTING STARTED— hind (@madasolami) June 18, 2019
ودشن السعوديون هاشتاغ "#BellaHadidIsRacist"، للهجوم على بيلا حديد وإعلان مقاطعة المنتجات الداعمة لها.
Muslims Are Cancelling Bella Hadid After They Thought She Disrespected The Kalma#BellaHadidIsRacist #BellaHadid https://t.co/cI3zK4KaLd pic.twitter.com/VnA8dlY1d0— ShowSha (@TheRealShowSha) June 18, 2019
بيلا حديد من جانبها حذفت الصورة، وكتبت على حسابها الشخصي بيانا، قالت فيه إن صورتها لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلاحظ وجود السعودية والإمارات في خلفية الصورة، وأنها لا يمكن أن تقلل يوما من احترام هذه الخطوط الجوية ولا البلدان التي تتبع لها.
#بيلا_حديد pic.twitter.com/Myh8pe3FXi— Rifal (@rif3l_07) June 18, 2019
ووجهت بيلا الاعتذار "الشديد لكل من تعتقد أنها وجهت له الانتقاد خصوصا السعودية والإمارات".
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