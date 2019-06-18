باق من الزمن 100 يوم على "الحلم الإماراتي"

بعد أقل من 100 يوم تنطلق مركبة "سويوز إم إس 15" إلى الفضاء وعلى متنها رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري، وسلطان النيادي.

ويخضع المنصوري والنيادي حاليا لمجموعة تدريبات نوعية على مختلف جوانب مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقمي المهمة الرئيسي والبديل، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

[رسمة الأسبوع]: 100 يوم ويتحقق حلم الذهاب الى الفضاء.. حلم يحققه رائد #الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري ليؤكد ان دولة #الإمارات لاتعرف المستحيل pic.twitter.com/QAMKfll6CH — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) June 17, 2019

​وتم الإعلان عن اسم أول رائدي فضاء عرب للمحطة الدولية في أول سبتمبر/ أيلول 2018، حيث تم اختيارهما من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات.

تم الإعلان عن اسم أول رائدي فضاء عرب للمحطة الدولية الإثنين.

وهما "هزاع المنصوري" و "سلطان النيادي" حيث تم اختيارهما من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات.

ومن المتوقع ان تنطلق الرحلة في ابريل المقبل. pic.twitter.com/65WJsohkxp — آفاق لعلوم الفضاء (@hsss_sa) September 5, 2018

​ويتدرب هزاع المنصوري مع الطاقم الأساسي للمهمة، وهما؛ قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

بينما يخضع سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي البديل، لتدريبات مماثلة مع الفريق البديل، الذي يتألف كذلك من ثلاثة رواد فضاء، ويضم الروسي سيرغي ﻧﻴﻜﻮﻻﻳﻔﻴﺘﺶ ﺭﻳﺰﻳﻜﻮﻑ، والأمريكي توماس هنري مارشبيرن.

في إنجاز عربي جديد.. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية.. هزاع المنصوري وسلطان النيادي.. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي.. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا. pic.twitter.com/kvl2VHtw4u — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 3, 2018

​وتجري التدريبات في مركز "يوري غاغارين" في "مدينة النجوم" في روسيا، للمرة الأولى مع طاقمي المهمة، على مركبة "سويوز إم إس" على الإقلاع والهبوط وكيفية التعامل مع الحالات غير الاعتيادية أو الطارئة.

The mission’s main crew are Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa), Oleg Skripochka @roscosmosofficial, and Jessica Meir @astro_jessica. Backup flight crew are Sultan AlNeyadi (@astro_alneyadi), Sergey Ryzhikov @roscosmosofficial, and Thomas Marshburn @Nasa. pic.twitter.com/t0eVIMUOql — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) June 17, 2019

​وكذلك يخضع رواد الفضاء المشاركون في المهمة لمجموعة من الفحوص الطبية الضرورية لقياس مستوى اللياقة البدنية والذهنية بناء على معايير عالمية قبيل تنفيذ المهمة.

وبحسب برنامج التدريب الخاص، من المقرر أن يتوجه هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مع طاقمي المهمة الأساسي والبديل إلى المركز الأوروبي لرواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية "ESA" في مدينة كولون في ألمانيا، ثم إلى مركز ليندون بي جونسون للفضاء في هيوستن بتكساس التابع لوكالة ناسا الأميركية، لتلقي المزيد من التدريبات على المهمة.

دموع الفرح.. حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء مع عبدالله حرمول مدير إطلاق #خليفة_سات بعد إطلاق القمر الاصطناعي بنجاح #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vy3dH3pscP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2018

​ومن المقرر أن يذهب المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيقضي ثمانية أيام على متن المحطة، ثم سيعود على متن المركبة "سويوز إم إس 12".