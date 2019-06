باق من الزمن 100 يوم على "الحلم الإماراتي"

The mission’s main crew are Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa), Oleg Skripochka @roscosmosofficial, and Jessica Meir @astro_jessica. Backup flight crew are Sultan AlNeyadi (@astro_alneyadi), Sergey Ryzhikov @roscosmosofficial, and Thomas Marshburn @Nasa. pic.twitter.com/t0eVIMUOql