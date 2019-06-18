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12:25 18 يونيو/ حزيران 2019
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    ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس

    لوكاشينكو: حجم التبادل التجاري بين بيلاروس ومصر يقدر بـمئة مليون دولار

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين بيلاروس ومصر يقدر بـ 100 مليون دولار سنويا، وهذا يعد "بداية جيدة" لتنمية التعاون بين البلدين.

    وذكر لوكاشينكو خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيلاروس، أن خلال زيارته للقاهرة في عام 2017، حدد الطرفان خطة عمل مستقبلية، وقال: "يجب أن أقول، لقد فعلنا الكثير من حيث تنفيذ هذه الخطة ومضاعفة حجم التبادل التجاري. لقد كان حوالي 50 مليون دولار (سنويًا) ، والآن — أكثر من 100 مليون دولار. هذه بداية جيدة، ولكنها ليست الحد النهائي".

    ألكسندر لوكاشينكو
    © Sputnik . Belarusian Telegraph Agency/Nicolay Petrov
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    وأضاف لوكاشينكو، إن زيارة الرئيس المصري لبيلاروس تاريخية، مشيرا إلى أن "هذه هي الزيارة الأولى لرئيس دولة أفريقية عملاقة لبلدنا".

    وكان رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، قد دعا السيسي، في آب/أغسطس 2017 لزيارة مينسك في أي وقت مناسب له.

    وزار لوكاشينكو القاهرة مطلع عام 2017، حيث وقع الجانبان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون بين البلدين، فيما أعرب السيسي عن اهتمام مصر الكبير بإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الآوراسي.

    وكانت مصر وجمهورية بيلاروس وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون، وفي تشرين الأول/نوفمبر 2018 جاء التوقيع بالأحرف الأولى على خارطة طريق تعزيز التعاون الاقتصادي للعامين 2019-2020، بين وزارتي التجارة في البلدين.

    وبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 108 مليون دولار خلال عام 2018 بزيادة تقدر بأكثر من 11 بالمئة عن 2017، فيما شهدت قيمة التجارة البينية زيادة ملحوظة تقدر بنحو 68.5 بالمئة مقارنة بعام 2016.

    وتظهر التجارة هذا العام أيضًا زيادة في النمو: في كانون الثاني/يناير- نيسان/أبريل 2019، وصلت إلى 50.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 44.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

    وحافظت السياحة البيلاروسية في مصر على تدفقها في السنوات الماضية على الرغم من الأزمات التي مر بها القطاع المصري، حيث بلغ عددهم 123 ألف سائح عام 2017، بينما تخطط السفارة البيلاروسية لدى القاهرة لعقد أنشطة مختلفة وزيارات متبادلة لدعم السياحة بين البلدين.

    يذكر أن الرئيس المصري بدأ يوم أمس الإثنين، جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا، يلتقي خلالها مع الرئيسين البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والروماني، كلاوس يوهانيس.

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    الكلمات الدلالية:
    التبادل التجاري, لوكاشينكو, بيلاروس, مصر
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