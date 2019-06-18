السلطات السعودية تصدر تحذيرا لسكان جنوب المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم، تنبيها من طقس سيئ تشهده عدة محافظات في جنوب المملكة.

وحذرت الهيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

وأشار البيان إلى أن الطقس السيئ يشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، والحرث، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية، ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ويؤدي الطقس السيئ في الغالب إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المحافظات بالمنطقة الجنوبية، إذ شهدت المنطقة تكرار انقطاع الكهرباء في الفترة الماضية بسبب هطول الأمطال وسرعة الرياح.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء في بيان اعتذارها، الأسبوع الماضي، لانقطاع الكهرباء في عدد من المحافظات في المنطقة الجنوبية أن الانقطاع حدث نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان ويجري التعامل معها ميدانيا وتعود الخدمة تدريجيا، كما قدمت اعتذارها لمشتركيها في جازان لمرورهم بهذه التجربة.