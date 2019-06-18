بعد ظهوره لأول مرة... البشير لن يحاكم الأسبوع المقبل

رغم ظهوره هذا الأسبوع ولأول مرة منذ عزله من الحكم، فلن تكون هناك محاكمة للرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد الحسن الأمين، إن التهم الموجهة إلى البشير قيدت بواسطة فرد في المخابرات وليس بواسطة الدولة، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.

وتابع المحامي، مطالبا بإطلاق سراح بقية رموز النظام الموجودين في سجن كوبر، أن الرئيس البشير لن يحاكم الأسبوع المقبل ولن يقدم إلى المحكمة.

وأطاح الجيش واحتجز البشير في 11 أبريل/ نيسان بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي دام 30 عامًا، ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

وكان البشير محتجزاً في سجن في الخرطوم بحري، بالنيل الأزرق.

وحسب "رويترز" مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير يوم الأحد للمرة الأولى منذ الإطاحة به، حيث نُقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد للتحقيق معه في قضايا فساد.