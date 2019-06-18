الجيش اليمني يعلن انفجار مخزن أسلحة للحوثيين واستهداف معسكر شمال غربي حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارات عدة وقعت بمخزن أسلحة تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إن "انفجارات عنيفة دوت في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الثلاثاء، في أحد أكبر مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة) إثر حريق هائل اندلع فيه".