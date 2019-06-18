الجيش اليمني يعلن انفجار مخزن أسلحة للحوثيين واستهداف معسكر شمال غربي حجة

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إن "انفجارات عنيفة دوت في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الثلاثاء، في أحد أكبر مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة) إثر حريق هائل اندلع فيه".
ولم يكشف المركز عن وقوع خسائر بشرية جراء الانفجارات أو عن حجم الخسائر المادية.
وأضاف أن "الانفجارات في المخزن استمرت لفترة، في وقت كثف طيران التحالف تحليقه وغاراته خلال اليومين الماضيين".
إلى ذلك، أشار المركز إلى "استهداف طيران التحالف بغارة معسكرا تتواجد فيه مجموعات من المقاتلين الحوثيين في وادي الثلاث شرق منطقة بني حسن في مديرية عبس (شمال غربي حجة)".
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